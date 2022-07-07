За июнь в Петербурге демонтировали почти 2 тысячи незаконных рекламных конструкций

В прошлом месяце с улиц Петербурге убрали почти две тысячи незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

За июнь через портал "Наш Санкт-Петербург" и платформу обратной связи получили 2606 жалоб на нелегальную рекламу. Сейчас 1868 из них демонтированы. Владельцев незаконных конструкций привлекут к административной ответственности.

За первый летний месяц сумма взысканных с нарушителей штрафов составила более 14 млн рублей. При этом выдали 1513 разрешений на установку заранее согласованных рекламных конструкций, а также было отказано в рзмещении еще 974.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в ЗакСе одобрили законопроект о штрафах за рекламу секс-услуг. Авторами документам стали депутаты "Единой России" Павел Крупник и Денис Четырбок.