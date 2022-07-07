Из Белгорода в Петербург прибыла новая техника для строительства метро

В Петербург из Белгорода привезли новую строительную технику для городского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-служье "Метростроя Северной столицы".

Специалистам доставили специальные электрические погрузочные машины, которые будут использовать исключительно для подземных работ. Для всех аппаратов уже провели техосмотр, а в скором времени их отправят в тоннели.

Отмечается, что оборудование закупили у белгородской компании "Гортехкомплект".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что строительство новой станции метро «Зоопарк» одобрили в Петербурге. Её строительство одобрила Главэкспертиза. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте госучреждения. Также известно, что работы по строительству новой станции метро могут начать уже в ближайшее время.