Блогера Хованского будут судить по более мягкой статье с истекшим сроком давности

Блогераа Юрия Хованского собираются судить по статье УК РФ с истекшим сроком давности. Теперь ему вменяют более мягкий пункт статьи об оправдании терроризма за исполнение в 2012 году песни, в которой говорилось о теракте в театральном центре на Дубровке. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Хованского Александра Передрук.

По словам защитника, обвинение для Хованского изменили с публичного оправдания терроризма с использованием интернета, на публичное оправдание терроризма как таковое. Это поменяет не только тяжесть вменяемого преступления с тяжкого на средней тяжести, но и то, что срок давности преступления к данному моменту истек.

По новому обвинению Хованскому грозит до пяти лет лишения свободы, когда по предыдущему грозило до семи лет лишения свободы. Однако адвокат считает, что блогера не будут привлекать к уголовное ответственности из-за истекшего срока.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Хованскому уже разрешили заходить в интернет. Однако некоторые вещи для него до сих пор запрещены.