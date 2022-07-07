По делу о злоупотреблении полномочиями арестовали трех генералов МВД

Под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями заключены начальник УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов, помощник главы МВД Сергей Умнов и экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Такое решение принял в среду, 6 июля, Басманный суд Москвы.

Следствие по делу будут вести до 5 октября. Как сообщает ТАСС, Абакумова арестовали до 6 сентября, а Умнова и Семенова до 5 сентября.

Адвокат Умнова заявил, что собирается обжаловать решение суда о заключении своего подзащитного под стражу. Ранее ходатайство о домашнем аресте Умнова было отклонено. Также суд на два месяца арестовал начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невског района Петербурга Елену Копьеву. Она также проходит по делу.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленобласти для покупки имущества в личных целях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, как задерживали помощника главы МВД России генерала-лейтенанта Сергея Умнова.