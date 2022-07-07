  • 7 Июль 2022
USD 07.07.2022 62.9110 +4.3992
USD ММВБ 06:30 0.0000  
EUR 07.07.2022 64.3260 +4.1642
EUR ММВБ 06:30 0.0000  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

По делу о злоупотреблении полномочиями арестовали трех генералов МВД

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

Под стражу по делу о злоупотреблении полномочиями заключены начальник УГИБДД ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Алексей Семенов, помощник главы МВД Сергей Умнов и экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Иван Абакумов. Такое решение принял в среду, 6 июля, Басманный суд Москвы.

Следствие по делу будут вести до 5 октября. Как сообщает ТАСС, Абакумова арестовали до 6 сентября, а Умнова и Семенова до 5 сентября.

Адвокат Умнова заявил, что собирается обжаловать решение суда о заключении своего подзащитного под стражу. Ранее ходатайство о домашнем аресте Умнова было отклонено. Также суд на два месяца арестовал начальницу Левобережного отдела службы судебных приставов Невског района Петербурга Елену Копьеву. Она также проходит по делу.

По версии следствия, с 2016 по 2020 годы фигуранты использовали средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и Ленобласти для покупки имущества в личных целях.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, как задерживали помощника главы МВД России генерала-лейтенанта Сергея Умнова.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram