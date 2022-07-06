В Петербурге стартовал второй этап зачисления детей в первый класс

В Петербурге в среду, 6 июля, стартовал второй этап зачисления детей в первый класс. Он закончится по факту заполнения свободных мест, но не позже, чем 5 сентября.

За это время можно подать заявление в школы в других районах. Полный перечень школ опубликован на портале "Петербургске образование". На принятие решения о зачислении повлияет наличие в школе свободных мест, а также время и дата подачи заявления. На данном этапе ждут заявки от родителей, чьи дети проживают на не закрепленных за школой территориях. Так, ребенок может жить в Выборгском районе, а посещать школу в Калининском

В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей в первый класс могут зачислить и ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Для подачи электронного заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что один млрд рублей получат петербургские школы на открытие новых классов.