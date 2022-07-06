На 100 баллов ЕГЭ сдали более 400 выпускников в Петербурге

В Петербурге подвели результаты Единого государственного экзамена. Они оказались значительно выше, чем в среднем по России, по всем предметам, кроме химии. Об этом заявила председатель комитета по образованию города Наталия Путиловская во время пресс-конференции.

По её словам, в этом году по химии результаты ухудшились на 0,5 балла. Она предположила, что в комитете будут анализировать ситуацию, возможно, что дело в новых заданиях. Также Путиловская отметила, что в ведомстве остались довольны результатами по профильной математике, её сдали значительно лучше, чем среднероссийские результаты. Самым массовым экзаменом по выбору в Северной столице стал экзамен по обществознанию - его сдавали больше 11 тысяч человек. В топ-5 также вошли информатика, английский язык, биология и физика.

Кроме того, отмечается большое количество 100-балльных результатов, а их количество держится на уровне прошлых лет. В этом году 439 выпускников получили 100 баллов по разным предметам. 32 из них получили 200 баллов по двум предметам, а одна из выпускниц 300 баллов по трем предметам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ЕГЭ по русскому на 100 баллов сдали более 200 выпускников в Петербурге.