В Смольном объяснили, почему в Петербурге стали реже стричь газоны

В администрации Петербурга объяснили, по какому принципу в городе стригут загоны. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Так, у знаковых достопримечательностей Северной столицы в основном разбивают партерные газоны. Однако идеальные лужайки нравятся далеко не всем петербуржцам. Активисты считают, что частый покос вредит почве, траве и живности. В прошлом году они даже обратились в комитет по благоустройству города. По итогам встречи решили увеличить площадь "луговых" газонов там, где от этог не будет страдать общая эстетика пространства.

Отмечается, что "луговой" газон отличается от других видов частотой покоса. Такой газон стригут всего раз в сезон. Обыкновенный газон, самы распространенный, чаще всего делают в парках и скверах. Там траву косят уже раз в месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что троянский конь появился в Гостином дворе ко Дню экологии.