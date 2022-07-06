По 80 млн рублей получат три петербургских университета на инженерные школы

В Петербурге три университет создадут инженерные школы. Они появятся в ИТМО, Политехе и Морском техническом университете. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

По словам губернатора Александра Беглова, новые школы будут ориентированы на опережающую подготовку инженерных кадров. Он отметил, что в школах будут готовить специалистов новой формации, которые свободно ориентируются в цифровых технологиях, а также будут внедрять исследовательские решения в критически важных отраслях промышленности.

Партнерами таких инженерных школ в Петербурге станут: "Ростех", "Росатом", "Газпром Нефть", "Объединённая судостроительная корпорация", "Татнефть" и другие высокотехнологичные компании.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Центр компетенций БелАЗ открылся в Горном университете. В новом центре представлены совместные российско-белорусские разработки.