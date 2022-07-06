В Роспотребнадзоре объяснили, как привить детям основы финансовой грамотности

Родителям рассказали, что нужно с самог детства рассказывать детям о том, откуда берутся деньги, и как ими правильно распоряжаться. Благодаря этому в будущем ребенок сможет более ответственно подходить к своим финансам. Об этом сообщает Neva.Today.

В Роспотребнадзоре рассказали, что лучше всего беседовать о финансах в форме игры. Так ребенок будет дольше сконцентрирован на теме, а также такой способ упростить процесс восприятия объясняемой информации.

Также ребенку следует объяснить, как копить деньги. Иногда детям можно отказать в покупке ради того, чтобы приобрести более ценный и важный товар. Нпример, не стоит тратить все деньги на шоколадки. Рекомендуют подарить ребенку прозрачную банку, куда он будет откладывать деньги на желанную покупку.

Также важно прививать подрастающему поколению стремление к бескорыстной помощи окружающим.