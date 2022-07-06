35 земельных участков освободили от незаконной торговли в Петербурге

Специалисты по контролю за имуществом Петербурга освободили от незаконных торговых объектов 35 земельных участков. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В пресс-службе комитета по контролю за имуществом рассказали, что мероприятия прошли в Колпинском, Выборгском, Адмиралтейском, Кировском, Красногвардейском, Красносельском, Московском, Курортном, Невском, Приморском, Петроградском, Пушкинском и Фрунзенском районах.

Среди демонтированных элементов были блокираторы, граждения и одиночные гаражи. Более 600 квадратных метров городской земли освободили от незаконного размещения нестационарных торговых объектов и объектов лоточной торговли. Из шести земельных участокв добровольно освободили лишь два, а также демонтировали четыре объекта.