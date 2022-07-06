Новая зона отдыха появится на берегу Финского залива в Стрельне

На берегу Финского залива в Стрельне планируют обустроить новую зону отдыха. Государственная административно-техническая инспекция уже выдала соответствующий ордер. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что речь идет о территория, которая расположена южнее дома №15 по Нижней дороге. Там собираются уложить полимерное, газонное и песчано-гравийное покрытие. Также там хотят установить уличную мебель и ограждания, установить пешеходные зоны и озеленить территорию.

Работы будет выполнять администрация Петродворцового района. Их разрешили проводить с 6 июля по 9 октября.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Комитет по благоустройству объяснил, почему тротуары ремонтируются реже дорог.