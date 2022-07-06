Троих петербургских выпускников удалили с ЕГЭ из-за шпаргалок

Трое выпускников в Петербурге были удалены с Единого государственного экзамена из-за использования шпаргалок. Об этом сообщили во время пресс-конференции экзаменационной компании, которая прошла 6 июля.

Как сообщает председатель комитета по образованию Наталия Путиловская, три выпускника принесли телефоны и шпаргалки на экзамен. В 2021 году было выявлено шесть таких нарушителей.

Стоит отметить, что попытка списать или пронести на ЕГЭ смартфон считаются административным правонарушением. За это выпускникам может грозить штраф до трех тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербургские выпускники стали допускать больше ошибок в ЕГЭ. Согласно статистике по результатам экзаменов, в последние несколько лет имеется спад по языковой и общекультурной грамотности.