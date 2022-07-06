После снятия ограничений не сразу возобновят паромное сообщение Петербурга с Финляндией

Анонс снятия коронавирусных ограничений не привел к мгновенному запуску паромного сообщения Петербурга с портами Финляндии. Об этом сообщает "МК в Питере" со ссылкой на пресс-службу паромного оператора MOBY SPL.

Отмечается, что компания только приступилаа к изучению перспектив. В ближайшее время фирма не планирует возобновлять пассажирские перевозки между Петербургом и портами Финляндии. Также уточняется, что перевозчик осведомлен об изменениях в законодательстве и изучает открывающиеся в связи с этим возможности.

Тем, кто ждет возобновления рейсов, советуют следить за информацией на официальном сайте MOBY SPL - там будут выкладывать новости об изменениях в работе.