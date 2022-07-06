Почти 4 млн получит "Водоканал" на ремонт снегоплавильных пунктов

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" получит 4 миллиона рублей субсидии для капитального ремонта снегоплавильных пунктов. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В этом году предприятию дадут 3,7 млн рублей субсидии. Эти деньги направят на поддержание необходимого технического состояния и безаварийной работы стационарных пунктов приемки снега в 2023 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что несмотря на жару в Петербурге растаял не весь снег. 460 тысяч кубометров снежных масс до сих пор лежат на одной из площадок Водоканала. Причиной стал так называемый "эффект термоса". Корка из грязи и мусора образовалась на поверхности снега. Она и мешает процессу таяния. «Водоканале» уточнили, что за прошедший зимний сезон пункты предприятия приняли 4 млн 384 тыс. кубометров снега.