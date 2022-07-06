Во время рейда в Петербурге изъяли 121 машину такси

Рейд по выявлению нелегальных такси провели в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Выяснилось, что без необходимых документов на улицах города работало 121 такси. Также по Северной столице два нелегальных автобуса ездили под видом заказных. Все нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Также в ведомстве напомнили, что садясь в нелегальный транспорт петербуржцы подвергают себя большой опасности. Ведь у таких такси водители не проходят медицинский контроль, например на употребление алкоголя.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что после аварии на КАД с такси в больнице умерла пассажирка. Получившая тяжелые травмы в аварии на КАД пассажирка такси скончалась в Елизаветинской больнице в Петербурге.