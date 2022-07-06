В Центральном районе Петербурга выбрали новую главу

На пост главы администрации Центрального района назначили Елену Федорову. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее Федорова была временным исполняющим обязанности руководителя администрации Центрального района. Распоряжение о назначении Беглов подписал в среду, 6 июля.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Наталья Чечина стала председателем комитета по территориальному развитию города. До этого Чечина была руководителем Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Чиновница родилась в Орловской области, а в 1995 году закончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».