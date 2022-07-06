Жители Купчино пожаловались на разрастающуюся свалку

Жители Фрунзенского района начали жаловаться на крупную свалку, которая становится только больше. Об этом петербуржцы рассказали в группе "Питер.Районы" в социальной сети "ВКонтакте".

Свалка мешает жителям домов по Витебскому проспекту и Московскому шоссе. По их словам, она разрастается как снежный ком, а бытовые отходы и строительный мусор подвозят туда чуть ли не каждый час. При этом неподалеку расположена школа и детские сады.

На фотографиях видно, что на свалку приезжают грузовики с мусором, а неизвестные выбрасывают отходы прямо на землю. На стихийные свалки городские власти не обращают внимания и не реагируют на жалобы, отмечают очевидцы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Парк 300-летия Петербурга завален горами мусора.