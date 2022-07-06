В комитете территориального развития Петербурга появился новый председатель

Нового председателя Комитета территориального развития назначили в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В сообщении говорится, что губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал распоряжение о назначении Натальи Чечиной главой Комитета территориального развития Петербурга.

До этого Чечина была руководителем Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Чиновница родилась в Орловской области, а в 1995 году закончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

По 2014 год Чечина была начальником отдела, заместителем начальника управления и заместителем главы администрации Курортного района. С декабря того же года она стала директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат ветеранов войны и труда «Красная звезда».

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в ЗакСе разрешили губернатору назначать себе заместителей без согласования.