ФАС: иностранные компании могут создавать риски монополизации рынков в России

Крупные компании, находящиеся за рубежом, могут негативно повлиять на конкурентную способность РФ, что приведет к созданию рисков монополизации рынков в стране. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.

По его словам, IKEA сделала так, что никакие компании не могли развиваться в России. Как сообщает Mash City он отметил, в России созданы качественные производства, но они могут вести торговые отношения лишь в специализированных центрах. В связи с этим велика вероятность того, что на рынке сейчас возникнет конкуренция, тем самым производители смогут продвигать свои услуги и продукцию.

Поэтому Шаскольский считает, что нет ничего плохого в том, что IKEA приняла решение покинуть территорию Российской Федерации.