С 26 июня в Петербурге закроются магазины "Декатлон"

С 26 июня магазины спортивных товаров Decathlon временно приостановят работу в России. Информация об этом появилась на официальном сайте торговой сети.

С этой же даты не будет работать интернет-магазин Decathlon. Заказы будут принимать там до 22:00 26 июня. При этом до 10 июля будут открыты четыре торговые точки для возврата товаров - в "Декатлон Парнас", "Декатлон Жемчужина", "Декатлон Пулково" и "Декатлон Охта".

В компании закрытие сети объяснили невозможностью обеспечивать поставки товаров из-за внешних условий. Для тех, у кого есть подарочные карты Decathlon, предлагают либо дождаться возобновления работы магазинов в России, либо вернуть деньги через службу поддержки.

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