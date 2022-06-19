Врачи спасли 3-летнюю петербурженку, чью кисть зажевал эскалатор

В Петербурге провели операцию трехлетней девочке, которой зажевал пальцы эскалатор. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета.

Операцию провели вчера вечером, 17 июня. Малышке удаляли фаланги. Травма была очень тяжелой. Операционную бригаду доверили возглавить ведущему микрохирургу, крупнейшему специалисту по травмам детской кисти в России, Роману Полозову. Также во время операции работала наркозно-реанимационная бригала.

Специалисты провели операцию по формированию двух пальцев, а также реконструировали схуожилие для обеспечения сгибательной функции. Отмечается, что после операции можно надеяться на максимально благоприятный исход, с учетом сложной ситуации при получении травмы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что инцидент произошел в ТРК "Невский". Очевидцем трагедии стала петербурженка, которая гуляла по торговому центру. Услышав крик ребенка на эскалаторе, она обернулась и увидела кровь. Далее женщина вызвала скорую помощь. Пострадавшие пальцы собрал охранник развлекательного комплекса.