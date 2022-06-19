В Петербурге Путин открыл отремонтированную поликлинику

Окрытие поликлиники №9 на Пискаревском проспекте состоялось в Петербурге. В церемонии в видеоформате принял участие президент России Владимир Путин.

Поликлиника снова стала доступна для местных жителей после капитального ремонта. Как отмечает пресс-служба Смольного, в медицинском учреждении вели активную работу в пик пандемии коронавируса. Более 12 тысяч взрослых и детей являются пациентами поликлиники. После капремонта там смогут принимать до 500 петербуржцев в день. Также теперь там могут наблюдаться семьи. В поликлинике оборудовали кабинеты врачей общей практикти, женская консультация и педиатры.

Ремонт учреждения обошелся в более 156 млн рубелй. В этом году хотят открыть 19 поликлиники в пяти районах города.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что новая поликлиника для детей открылась в Колпино в среду, 15 июня. До 300 детей в смену смогут принимать в детском медицинском учреждении №51.