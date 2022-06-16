За 50 млрд рублей в Петербурге отреставрируют Апраксин двор

Апраксин двор в Петербурге отреставрируют до 2029 года. Работами займется девелопер девелопер Glorax. В четверг, 16 июня, компания подписала в рамках Петербургского международного экономического форума соглашение с правительством города.

Как сообщает пресс-служба фирмы, соглашение подразумевает восстановление объектов культурного наследия "Апраксин двор с Мариинским рынком". Инвестор должен будет выполнить работы до 2029 года. Среди них реконструкция здания с сохранением исторической структуры и восстановление элементов архитектурного декора. При этом часть из них была утрачена или повреждена. Объем инвестиций составит не менее 50 млрд рублей.

В рамках соглашения общий объем инвестиций составит около 100 млрд рублей. Самым масштабным проектом станет комплексное развитие территории квартала "Дальневосточный проспект - Зольная улица".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в парке «Марьино» построят завод бытовой химии за 8 млрд рублей.