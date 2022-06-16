ЕГЭ по русскому на 100 баллов сдали более 200 выпускников в Петербурге

В Петербурге подвели предварительные итоги ЕГЭ по базовой и профильной математики, а также по русскому языку. Об этом сообщает комитет по образованию города.

По русскому языку обязательный экзамен в этом году сдавали 29,7 тысяч петербургских выпускников. Почти десять тысяч участников сдали ЕГЭ на 80 баллов и больше. 100 баллов получили 226 человек. В Петербурге средний балл за экзамен составил 71,5, а по России - 68,3.

Базовую математику выбрали 14 тысяч школьников. Половину заданий экзамена осилили 90% участников. В России базовую математику оценивают по пятибалльной системе, а средний бал в Северной столице - 4,2.

В 2022 году математику профильного уровня выбрали для сдачи почти 15 тысяч человек. 2 170 участников показали результатов в 80 и более баллов. Сто баллов получили 63 школьника.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Рособрнадзоре назвали условия, при которых отменят ЕГЭ.