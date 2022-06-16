ЛОЭСК будет участвовать в создании единого инфокоммуникационного контура на территории Ленинградской области

Об этом говорит одно из положений соглашения о сотрудничестве, которое компания подписала с АО «Северен-Телеком» (входит в группу компаний «Ростелеком») и ООО «Константа». Цель этого документа – создание современной телекоммуникационной инфраструктуры на территории Ленинградской области для совместной работы над цифровизацией сетей ЛОЭСК, обеспечение социально-значимыми инфокоммуникационными услугами жителей населенных пунктов региона.

«АО «ЛОЭСК» последовательно двигается по пути цифровизации своих электросетевых активов, а значит и повышения надежности электроснабжения потребителей. Подписанное сегодня соглашение позволит объединить усилия с лидерами рынка телекоммуникационных услуг для решения поставленных задач и развития сетей связи Ленинградской области», – рассказал Андрей Демин, генеральный директор АО «ЛОЭСК».

«Подписанное соглашение направлено на решение сразу нескольких задач. Крайне важным является сотрудничество в реализации инфраструктурных проектов для дальнейшего развития сетей связи в Ленинградской области. Также АО «Северен-Телеком» примет участие в цифровизации сетей АО «ЛОЭСК». Коллеги последовательно идут по этому пути, добиваясь системного эффекта. И мы готовы быть надежным партнером и предоставить весь спектр имеющихся у нас решений», - отметил Александр Логинов, председатель Совета директоров АО «Северен-Телеком».