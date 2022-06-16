Из-за ПМЭФ в Эрмитаже перенесли бесплатный день для льготников

"Бесплатный день" для льготных посетителей перенес Государственный Эрмитаж на неделю вперед из-за Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Данную акцию обычно проводят в третий четверг месяца. В июне она должна была пройти 16 числа. Однако из-за проведения форума ее перенесли на 23 июня.

В музее посетителям напомнили, что бесплатно прийти в музей в этот день могут многодетные семьи, студенты, дети до 18 лет, пенсионеры и сотрудники музеев.

В четверг, 16 июня, Главный музейный комплекс будет работать до 16:00. Последний сеанс посещения начинается в 14:00. В обычном режиме в этот день работают остальные экспозиционные комплексы.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что полторы тысячи человек присоединились к утреннему забегу Петербургского международного экономического форума.