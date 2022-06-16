Компания «ЛОЭСК» намерена участвовать в развитии цифровой культуры и инновационных сервисов в Ленинградской области

Вместе стороны планируют работать на обеспечение доступности цифровых социально-значимых услуг для населения, создание условий для развития цифровой культуры и инновационных сервисов в Ленинградской области.
«Сейчас прорабатываем возможные проекты на будущее. Мы понимаем, что это соглашение приведет к взаимовыгодному обмену опытом, к созданию рабочих групп, проведению конференций и совещаний. В конечном итоге мы хотим объединить наши силы для развития экономики и социальной сферы на тех территориях, где мы работаем», - прокомментировал Андрей Демин, генеральный директор АО «ЛОЭСК».