Группа ОЗК и Приморский УПК договорились развивать географию экспортных поставок

16 июня 2022 г. в рамках XXV Петербургского международного экономического форума состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между Группой ОЗК и Приморским УПК. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «ОЗК» Дмитрий Сергеев и председатель правления ООО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс» Андрей Сизов.

В соответствии с документом совместная деятельность будет направлена на расширение географии экспортных поставок российского зерна за счет стран Африки с отгрузкой зерна через российский порт в Балтике, диверсификации клиентской базы Группы ОЗК. Соглашение позволит компании осуществлять перевалку на экспорт до 1 млн тонн зерновых грузов на зерновом терминале Приморского универсально-перегрузочного комплекса после завершения строительно-монтажных работ и ввода его в эксплуатацию.

Одной из стратегических задач Группы ОЗК является развитие товаропроводящей экспортной инфраструктуры. Это обусловлено необходимостью обеспечения экспорта российского зерна до 60 млн тонн к 2025 году и высокой загрузкой глубоководных терминалов черноморского бассейна. Поэтому подписание соглашения о сотрудничестве с Приморским универсально-перегрузочным комплексом является для компании стратегическим шагом, отметил Дмитрий Сергеев.

«Вести прямой диалог с нашими будущими клиентами еще на этапе строительства перегрузочного комплекса – крайне важно. Планируемая мощность перевалки составит до 5 млн тонн в год с перспективой роста объёмов. Терминал будет предназначен для накопления и временного хранения судовых партий, перегрузки сельскохозяйственных грузов на морской транспорт», – подчеркнул Андрей Сизов.