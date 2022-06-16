В СПЧ рассказали о задачах нового сайта «Трибунал»

Участники общественной инициативы «Трибунал» запустили сайт, который будет фиксировать преступления украинских боевиков, которые совершались начиная с 2014 года. Как рассказала журналист и общественник Марина Ахмедова, важно аккумулировать информацию об этом в одном месте и дать возможность всем ознакомиться с данными материалами. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По ее словам, специальный сайт "Трибунал" придаст публичности всем собранным свидетельствам преступлений. Данные материалы послужат доказательствами вины преступников, когда над ними будет проходит суд. Она отметила, что материалы могут послужить основанием для вынесения приговора.

«На нашем сайте все будет зафиксировано с именами, фамилиями, описаниями преступлений. Мы хотим сделать так, чтобы это не кануло в небытие. Все тайное станет явным. Может у кого-то это отобьет желание совершать преступления, убивать, насиловать, издеваться над людьми», – рассказала Ахмедова.

Сайт «Трибунал» запустили при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. На информационном ресурсе публикуют материалы об украинских националистах, где подробно рассказано, в каких преступлениях они обвиняются.