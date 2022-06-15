В Петербурге в два раза выросла конкуренция за рабочие места

В два раза с начала года выросла конкуренция за рабочие места в Петербурге. На одну вакансию сейчас в среднем претендуют восемь человек. Как рассказали аналитики hh.ru, такое соотношение показывает, что соискателям стало труднее искать работу.

Оптимальным для рынка труда показатель конкуренции за рабочие места - шесть соискателей на вакансии. При таком соотношении у работодателя большой выбор, а у соискателя доступно несколько вариантов трудоустройства.

В некоторых отраслях конкуренция выше, чем в среднем по рынку. Больше всего жителей Петербурга интересуют вакансии в сфере госслужбы и НКО. Там на рабочее место претендуют 14 человек, в юриспруденции конкуренция составляет 11 человек, а в науке и образовании - 10 человек.

Дефицит кадров наблюдается среди рабочего персонала. На одну вакансию находится лишь два соискателя.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на каждого безработного в Петербурге приходится по две вакансии.