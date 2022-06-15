В Новую Охту переименовали железнодорожную станцию Мурино

Железнодорожный остановочный пункт «Мурино» теперь называется "Новая Охта". Такой приказ подписало Федеральное агентством железнодорожного транспорта.

В скором времени там заменят все таблички, информационные сообщения и указатели. Приобретенные ранее билеты и абонементы продолжат действовать.

В Петербурге и Ленобласти электропоезда перешли на летний график работы. Количество пар электричек увеличили на пять процентов в будние дни.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что со 2 июня школьников и студентов Петербурга лишат скидки на проезд в электричках. Изменения коснутся учащихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше семи лет, учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего образования.