В Петербурге выбрали место для нового выхода со станции «Приморская»

Место нового выхода со станции "Приморская" выбрали в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Неделю назад, 8 июня, прошло заседание Технического совета при комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Главной темой стало рассмотрение предпроектной документации будущего вестибюля №2 станции метро "Приморская". Лучшим вариантом по всем технико-экономическим показателям был признан вариант на участке на улице Беринга, напротив домов №36 и №38.

Согласно данному проекту, вестибюль метро будет находиться недалеко от новых ЖК, что является неоспоримым преимуществом. Кроме того, эта территория будет активно развиваться. Там собираются создать современное благоустроенное пространство.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что жители Петербурга выбрали место для будущего вестибюля станции метро «Театральная».