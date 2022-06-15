ПМЭФ-2022 посвятили полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости

Из Пушки Петропавловской крепости произвели полуденный выстрел, который посвятили открытию юбилейному XXV Петербургскому международному экономическому форуму.

Работа мероприятия началась в среду, 15 июня, и продлится до субботы, 18 июня. В пятницу, 17 июня, планируется выступление президента России Владимира Путина.

Во время церемонии полуденного выстрела к орудию встали губернатор Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

По словам градоначальника, в рамках форума собираются подписать соглашения на 300 миллиардов рублей. Он отметил, что инвестиции могли бы быть больше, однако город отдает предпочтение умным инвестиция, которые не приводят к созданию огромных производств, а модернизируют и расширяют существующие предприятия.

Ранее Санкт-Петербург рассказал о самых запоминающихся стендах, которые показали в первый день ПМЭФ-2022.