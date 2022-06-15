Большой груз зараженной сербской клубники не пустили в Петербург

В Петербург не пустили 18 тонн зараженной клубники, которая прибыла в город из Сербии. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля сотрудники нашли более 18 тонн свежей клубники с признаками заражения ягод.

После этого груз был отправлен на экспертизу. Оказалось, что клубника заражена возбудителем Антракноза земляники. Это заболевание может заразить более 40 видов бобовых, фруктовых, овощных, древесно-кустарниковых и травянистых растений. Основной культурой для патогена является земляника и клубника.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что депутат Госдумы предложил ввести ограничения на работу продуктовых гипермаркетов. Депутат Госдумы Олег Матвейчев уверен, что ограничения работы гипермаркетов по воскресеньям поможет стимулировать посещение россиянами рынков.