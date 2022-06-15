На каждого безработного в Петербурге приходится по две вакансии

Мониторинг рынка труда продолжается в Петербурге. Ситуация в сфере занятости сейчас остается стабильной. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Службе занятости в Петербурге было зарегистрированы 17,5 тысячи безработных. 34 тысячи вакансий приходится на них. То есть на каждого безработного приходится примерно по две вакансии. Город между тем продолжает оказывать поддержку местным компаниям. Предприятия могут получить компенсацию части заработной платы. Она положена за прием на работу петербуржцев по программам временной занятости или общественных работ.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в официальном телеграм-канале, также своих специалистов можно бесплатно обучить новым навыкам. В Северной столице доступно более 90 программ обучения. Служба занятости также может адаптировать или создать курс специально для фирмы.