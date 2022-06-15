Пасмурно и дождливо будет в Петербурге 15 июня

Из-за облачной спирали активного цикла в середине недели небо над Петербургом затянут тучи. В городе пройдут дожди и заметно посвежеет. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Воздух в Северной столице в среду, 15 июня, прогреется до плюс 15-17 градусов, а в Ленинградской области до 13-18 градусов тепла. Ветер обещают северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы - 750 мм ртутного столба.

В четверг дожди продолжатся, но станут небольшими и кратковременными. Тогда же начнется постепенный рост температуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что синоптик рассказал, откуда в Петербурге нерастаявший летом снег. Речь идет о снеге, который остался не тронут в течении зимы. На площадки «Водоканала» привозят снег вместе с песком, грязью и реагентами. Уплотненный в кучи он может не растаять и до августа.