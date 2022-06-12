Марафон «Белые ночи» в Петербурге собрал почти 12 тысяч человек

В марафоне "Белые ночи" приняли участие более 12 тысяч человек. Поздно вечером на Дворцовой площади стартовали спортсмены и любители.

Две дистанции 10 и 42 километра на выбор преодолели участники. Они пробегали по самым красивым маршрутам в историческом центре Петербурга. Маршрут проходил мимо Казанского и Смольного соборов, Ростральных колонн и Петропавловской крепости. Для движения автотранспорта перекрыли до шести утра улицы, по которым бежали спортсмены.

«Мы не просто обновили время старта. Мы обновили подход к этим соревнованиям. Новый стиль, продуманная трасса. Все на высочайшем уровне», – заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Марафонскую дистанцию в этом году решились преодолеть четыре тысячи челове. В среднем на ее преодоление уходит два часа, а короткий маршрут можно пробежать за сорок минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за марафона "Белые ночи" в центре Петербурга ограничивали движение.