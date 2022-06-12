В Петербурге в День России заложили корабль противоминной обороны «Полярный»

На Средне-Невском судостроительном заводе в воскресенье, 12 июня, прошла закладка корабля противоминной обороны «Полярный». Корабль стал десятым представителем проекта 12700 КБ «Алмаз». Об этом сообщает Объединенная судостроительная корпорация.

Суда проекта относятся к новому поколению минно-тральных сил и построены для борьбы с морскими минами. Отмечается, что при постройке кораблей используются новейшие отечественные технологии, которые не имеют аналоги в мировом судостроении. Они имеют уникальный и самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, который сформирован методом ваккумной инфузии.

Корабль противоминной обороны «Полярный» станет десятым в линейке проекта 12700, который был заложен на Средне-Невском заводе, Ещё три судна сейчас расположены на предприятии в разной степени готовности.