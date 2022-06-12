  • 12 Июнь 2022
USD 11.06.2022 57.7780 -0.6115
USD ММВБ  
EUR 11.06.2022 60.9656 -1.1278
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге нашли останки нескольких десятков красноармейцев

Автор:


© Фото: vk.com/rubezh_2

Темы дня

С начала полевого сезона по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества в Петербурге обнаружили останки нескольких десятков воинов Красной Армии. Об этом сообщает администрация города.

По словам губернатора Александра Беглова, участники поисковых отрядов ведут свою работу более 30 лет. За это время провели огромное количество экспедиций и удалось найти останки более 30 тысяч погибших бойцов.

"Это колоссальный труд и благородное дело — сохранение памяти о героических страницах нашей истории, о воинах Великой Отечественной войны, павших на полях сражений", — заявил он.

В Московском районе в ходе экспедиции обнаружили останки красноармейцев, а также мундштук, кружки и портсигар. Также нашли медальон, по которому получилось установить личность владельца.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из Петербурга передали Казахстану останки красноармейца, который погиб на Невском пятачке.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram