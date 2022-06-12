В Петербурге нашли останки нескольких десятков красноармейцев

С начала полевого сезона по розыску и перезахоронению павших защитников Отечества в Петербурге обнаружили останки нескольких десятков воинов Красной Армии. Об этом сообщает администрация города.

По словам губернатора Александра Беглова, участники поисковых отрядов ведут свою работу более 30 лет. За это время провели огромное количество экспедиций и удалось найти останки более 30 тысяч погибших бойцов.

"Это колоссальный труд и благородное дело — сохранение памяти о героических страницах нашей истории, о воинах Великой Отечественной войны, павших на полях сражений", — заявил он.

В Московском районе в ходе экспедиции обнаружили останки красноармейцев, а также мундштук, кружки и портсигар. Также нашли медальон, по которому получилось установить личность владельца.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из Петербурга передали Казахстану останки красноармейца, который погиб на Невском пятачке.