Обновленный McDonald’s откроется в Петербурге 20 июня

Уже в конце июня откроются новые рестораны быстрого питания на месте ушедшего из России "Макдональдса".

В Москве уже 12 июня станут доступны 15 новых ресторанов, а в Петербурге их будут открывать постепенно. Как сообщает Neva.Today, в одном из обновленных ресторанов на юге города уже подтвердили, что открытие состоится 20 июня. В другой точке заявили, что точная дата пока неизвестна, но к открытия практически все готово.

При этом большинство позиций меню в обновленных ресторанах поменяет привичные названия. Также внесут изменения и в меню. Пока что неизвестно новое имя сети ресторанов, но в приложении "Макдональдса" оно сменилось на "Мой Бургер".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что российский аналог «Макдональдс» лишится БигМака. Без любимого картофеля фри посетители нового «МакДоналдса» также не останутся. Сохранят в меню и креветок в кляре и наггетсы.