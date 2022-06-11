До конца года закончится капитальный ремонт Первого Елагина моста

До конца 2022 года в Петербурге планируют капитально отремонтировать Первый Елагин мост. Работы начались в июне прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Пока что перильные ограждения моста демонтировали - сейчас они на реставрации. Уже 15 июня начнут устанавливать электромеханическое оборудование для разведения Первого Елагина моста.

Первый Елагин мост разводится по предварительным заявкам . Сейчас он пропускает только маломерные суда. В этом году мосту исполнится 205 лет. Первый Елагин мост является объектом культурного наследия федерального значения. Мост соединяет Елагин остров и Каменный.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в ночь на воскресенье в Петербурге поменяется график разводки мостов. Кроме того, масштабные изменения в графиках разводки мостов введут в ночь на понедельник.