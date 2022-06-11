В Петербурге занимаются разработкой новых мер поддержки городской экономики

В оперативном штабе по реализации мер, которые направлены на обеспечение экономической и социальной стабильности в Петербурге, рассмотрел некоторые новые меры поддержки рынка труда и бизнеса, а также предложения по разработке механизмов, способных привлечь инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, экономическая ситуация в Северной столице и социальной сфете остается стабильной. Он отметил, что в последнее время в розничной торговле товарных знаков стало больше, чем в апреле прошлого года.

По информации Смольного, в Петербурге уровень безработицы составляет 0,56%. Около 29 тысяч вакансий приходится на 16,6 тысячи зарегистрированных безработных. Также в администрации города прорабатывают вопросы предоставления бизнесменам типовых нестационарных объектов для реализации печатной продукции.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге стало меньше резюме от сотрудников закрывшихся из-за санкций предприятий.