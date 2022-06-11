Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина состоится 17 июня

В рамках Петербургского международного экономического форума пройдет пленарне заседание с участием президента России Владимира Путина. Оно состоится 17 июня. Как заявили в фонде "Росконгресса", модератором встречи станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

В сообщении говорится, что главной темой форума станет "Новый мир - новые возможности". В фонде уточнили, что тема отражает глобальные изменения, котрые ведут к формированию новой экономической модели в мире и предоставляющие возможность для диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Напомним, что юбилейный ПМЭФ будет проходить в Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Петербургский международный экономический форум посетит делегация из Индии. В мероприятии примет участие министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия.