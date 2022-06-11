В Петербурге к 350-летию со дня рождения императора проводят Петровский конгресс

В Петербурге с размахом отмечают 350-летие со дня рождения Петра I. В юбилей императора, 9 июня, в городе стартовал Петровский конгресс. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На мероприятие в Северную столицу съехались профессиональные историки. 75 докладов о личности Петра Великого, его картине мира, соратниках, друзьях и семье, о том, как царь вел себя на поле боя и за столом переговоров представят исследовтели петровской эпохи из Астрахани, Архангельска, Воронежа, Рязани, Екатеринбурга, Таганрога, Рязани и Томска

В субботу, 11 июня, секция конгресса проходит в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга.

Также телеканал «Санкт-Петербург» проводит масштабный исторический телемарафон, который посвящен 350-летию со дня рождения первого российского императора. Телеканал будет показывать все события, которые приурочены к этой дате.