МЧС напомнило петербуржцам о "шашлычных" штрафах во время июньских праздников

С 11 по 13 июня петербуржцы отметят День России. Большинство из горожан наверняка решат провести длинные выходные, делая шашлыки. В ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области напомнили о том, что следует соблюдать правила пожарной безопасности при готовке шашлыка.

Так, согласно новому закону, за нарушение правил пожарной безопасности штрафы увеличились в несколько раз. Если загорится трава, то придется заплатить не три тысячи рублей, а 15 тысяч рублей. Поскольку в Петербурге с субботы, 11 июня, действует особый противопожарный режим, то сумма штрафов в этот период повысилась до 20 тысяч рублей. Должностные лица же заплатят до 60 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге ввели особый противопожарный режим. Он продлится до 10 июля. Нарушителей установленного противопожарного режима ждет административная ответственность.