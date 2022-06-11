В жилых домах Выборгского района снизят давление воды

Работы по ликвидации технологического нарушения на трубе диаметром 900 мм в Выборгском районе Петербурга начал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что для минимизции неудобств для жителей работы будут проводить ночью 11 июня и 12 июня с 00:00 до 10:00. Также специалисты предупредили, что у некоторых абонентов из-за аварийно-восстановительных работ может наблюдаться сниженное давление воды.

Для обеспечения водой установили четыре прицепа-цистерны с питьевой водой.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в десяти районах Петербурга проверили трубы на прочность. На время проведения испытания давление в трубопроводах возрастает на четверть по сравнению с обычным.