К осени в Петербурге может стать меньше аптек

Количество аптек из-за риска банкротства в Петербурге в ближайшее время может сократиться. Об этом сообщает "РБК Петербург".

По данным аналитической компании, в апреле этого года объем ввозимых в Россию упаковок лекарств упал на 30 процентов по сравнению с апрелем прошлого года. Готовых лекарвств в страну с начала 2022 года было ввезено 543,7 млн упаковок. Это на 9,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Импорт нефасованных препаратов уменьшился на 31,4 процента и составил 498,3 млн минимальных единиц.

В основном резко упали поставки лекарств из Швеции, Индии и Германии. В основном проблемы связаны с сложной логистикой и ужесточением требований по оплате товара от поставщиков. Эксперты считают, что в связи с этим уже осенью на 20% может сократиться количество аптек.

На 1 апреля 2022 года в Петербурге 62 аптечные сети, которые управляют более двумя тысячами аптеками.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в льготные аптеки Петербурга поступила партия "Эутроксина".