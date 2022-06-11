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Для нового дома Зингера создали концепцию обновления

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© Фото: Baltphoto

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Обновленный городской книжный магазин в Доме Зингера в Петербурге готовится к открытию. Уже в сентябре он должен распахнуть свои двери для первых покупателей. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Группа экспертов уже работает над созданием нового пространства. Они уже завершают работу над его концепцией. Главной задачей стло смещение акцента с Дома книги как "сувенирной лавки" в сторону полноценного книжного.

Один из авторов концепции Михаил Иванов рассказал, что книги должны заполонить все пространство. Также там хотят сделать больше "воздуха", чтобы посетителям было комфортнее там находиться. В новом магазине собираются обустроить для чтения, а со входа исчезнут сувениры. На стеллажах на втором этаже останется детская и художественная литература. Там же будет детская зона. Пространство собираются украсить множеством зеленых насаждений. Также планируют обновить кафе на втором этаже.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что книжный магазин откроется в доме Зингера уже в начале осени. По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, во вторник, 7 июня, прошло заседание суда, которое окончательно решило судьбу Дома Книги.

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