Бутики косметики L’Occitane возобновили работу в Петербурге

В Петербурге возобнавил работу французский бренд L'Occitane. Вопреки слухам, вывеска бренда осталась на латинице. Об этом рассказал в своем телеграм-канале управляющий партнер Fort Group Максим Левченко.

По его словам, цены стали ниже чем были до закрытия. Он отметил, что курс евро это позволяет.

Напомним, что в апреле сеть магазинов заявила о приостановке работы в России и закрытии всех точек продаж. В мае появились слухи, что бренд снова начнет работать под вывеской на русском языке «Л' Окситан».

Также Левченко считает, что другие бренды также начнут возвращаться в Россию уже в июле или в августе этого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в ТК «Невский Центр» открылся универмаг российских дизайнеров. Этот магазин площадью 400 квадратных метров стал пятым универмагом, который открыт на постоянной основе.