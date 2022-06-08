На сутки техработы закроют все МРЭО Петербурга и Ленобласти

Межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД в Петербурге и Ленобласти прервут свою работу 26 июня в связи с проведением технических работ на серверах. Сотрудники ведомства в этот день не будут принимать посетителей с 09:00 до 15:00.

В это время запланировано проведение технических работ на серверах, в связи с чем прием граждан не будет осуществляться. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что водители могут проверить статус заявки на регистрацию автомобилей и замену автомобилей и замену водительских удостоверений через портал госуслуг. Прием граждан в МРЭО проводится в специально выделенных окнах без очереди каждые 15 минут. Оформить заявку нужно предварительно.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что последний «коммерческий» МРЭО прекратил работу в Петербурге. Ведомство перехала с Верхнего переулка, 5 на улицу Прокофьева.